За попытку продать наркотики двух брянцев посадят на девять лет

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-04T16:31:38+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они отправятся в колонию строгого режима

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В Брянске вынесли приговор очередным наркотическим "закладчикам". Как установил суд, инцидент произошел в июле этого года.

Фигуранты дела - жители Брянского района - находились в лесу на территории Фокинского района. О том, что здесь находятся «закладки» с наркотиком, осужденным сообщил администратор одного из интернет-сайтов.

- Наркотическое средство весом более 100 грамм они должны были расфасовать на более мелкие партии и разместить их в других тайниках, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А координаты «закладок» передать оператору сайта.

Но сделать намеченное преступникам помешали полицейские. Виновным назначили девять лет колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU