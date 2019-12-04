Брянскому губернатору выписали премию в почти миллиард рублей
"Премию" в почти миллиард рублей рублей правительство России выписало губернатору Брянской области Александру Богомазу. Распоряжение о выделении денег подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев 30 ноября.
Средства казна нашей области получит из федерального бюджета в качестве гранта за эффективную работу высших должностных лиц - руководства региона.
Кстати, подобные дотации получат еще 50 субъектов Российской Федерации, в том числе 8 из них - регионы ЦФО, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU