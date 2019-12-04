Брянскому губернатору выписали премию в почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-04T14:58:34+03:00

Губернаторская "премия" пойдет в казну региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В правительстве России наш регион решили похвалить за хорошую работу власти

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"Премию" в почти миллиард рублей рублей правительство России выписало губернатору Брянской области Александру Богомазу. Распоряжение о выделении денег подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев 30 ноября.

Средства казна нашей области получит из федерального бюджета в качестве гранта за эффективную работу высших должностных лиц - руководства региона.

Кстати, подобные дотации получат еще 50 субъектов Российской Федерации, в том числе 8 из них - регионы ЦФО, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU