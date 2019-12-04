За неделю брянские полицейские задержали шестерых нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-04T14:38:18+03:00

До этого их уже наказывали за пьяную езду

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За неделю на дорогах Брянщины инспекторы ДПС задержали шестерых нетрезвых водителей. Раньше их уже наказывали за пьяную езду. Повторное нарушение грозит шоферам крупным штрафом и тюремными сроками до двух лет.

- Среди них 26-летний житель Новозыбкова, 39-летний водитель из поселка Климово, 37-летний уроженец Трубчевского района, 32-летний водитель из Володарского района Брянска, 46-летний мужчина из Комаричского района и 44-летний житель поселка Чемерна Клинцовского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Всего же с начала года сотрудники Госавтоинспекции Брянской области выявлено около трехсот человек повторно севших за руль пьяными.

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ИСТОЧНИК KP.RU