За неделю брянские полицейские задержали шестерых нетрезвых водителей
За неделю на дорогах Брянщины инспекторы ДПС задержали шестерых нетрезвых водителей. Раньше их уже наказывали за пьяную езду. Повторное нарушение грозит шоферам крупным штрафом и тюремными сроками до двух лет.
- Среди них 26-летний житель Новозыбкова, 39-летний водитель из поселка Климово, 37-летний уроженец Трубчевского района, 32-летний водитель из Володарского района Брянска, 46-летний мужчина из Комаричского района и 44-летний житель поселка Чемерна Клинцовского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Всего же с начала года сотрудники Госавтоинспекции Брянской области выявлено около трехсот человек повторно севших за руль пьяными.
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ИСТОЧНИК KP.RU