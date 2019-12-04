2019-12-04T14:25:45+03:00
Общество

Проректора Брянского госуниверстита будут судить за крупную взятку

Как говорят правоохранители, за свою "помощь" сотрудник вуза взяла 220 тысяч рублей
Елена РАКОВА
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Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Второй проректор по учебной работе Брянского государственного университета имени академика Ивана Петровского попалась на взятке. В ближайшее время ее ждет суд, женщину обвиняют получении лично и через посредника взятки в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая в июле и ноябре 2017 года лично и через посредника получила 220 тысяч рублей.

- За эти деньги она обещала обеспечить успешную защиту выпускной квалификационной работы студенту-заочнику, - уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. - А также получение диплома о высшем образовании.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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