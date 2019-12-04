Брянских водителей предупредили о гололедице и тумане на дорогах

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-04T14:08:00+03:00

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На автодорогах Брянской области ожидается туман и гололедица. Погодные неприятности прогнозируют с 21.00 4 декабря до 21.00 5 декабря.

Как сообщают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области, гидрометцентр прогнозирует в нашем регионе мокрый снег и дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедицу, местами порывы ветра могут достигать 15 - 17 мтров в секунду.

- Рекомендуем водителям при образовании наледи воздержаться от поездок на личном транспорте, - уточнили в ведомстве. - А в случае необходимости при управлении транспортным средством быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать обгоны и перестроения. Пешеходам также следует быть осторожными при переходе через дорогу и движении по краю проезжей части. Вечером обязательно обозначьте себя световозвращающими элементами.

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ИСТОЧНИК KP.RU