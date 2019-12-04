2019-12-04T12:47:45+03:00
Общество

В Брянске предупредили о затруднении движения на пересечении улиц Металлургов и Вокзальной

На этом участке ремонтируют коллектор
Елена РАКОВА
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Движение на участке будет затруднено до 11 декабря.Движение на участке будет затруднено до 11 декабря.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жителей Брянска предупредили о затруднении движения транспорта в Бежицком районе на пересечении улиц Металлургов и Вокзальной. Трудности с движением там будут с 4 по 11 декабря, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Это связано с проведением реконструкции самотечного канализационного коллектора на этом участке, - уточнили в мэрии. - Брянская городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит при необходимости использовать альтернативные маршруты движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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