На брянском участке госграницы задержали контрабандиста с наркотиками

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-04T12:34:01+03:00

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На брянском участке границы в Севском районе задержали гражданина Таджикистана с грузом наркотиков. Запрещенные вещества иностранец пытался ввезти в нашу страну 2 декабря. Но контрабанду обнаружили пограничники.

- Во время осмотра автомобиля, въезжающего в Россию через международный автомобильный пункт пропуска "Троебортное", пограничный наряд обнаружил наркотики, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - Запрещенные вещества находились в личных вещах пассажира транспортного средства гражданина Узбекистана. Газетный сверток, перемотанный скотчем, предположительно с марихуаной, унюхала служебная собака.

Вещество отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Брянской области. А иностранца задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU