Брянскую экс-чиновницу Оксану Пунтус отправили в колонию на полтора года

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-04T11:48:01+03:00

В Брянске вынесли приговор по громкому делу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске вынесли приговор бывшей замглавы администрации Володарского района Оксане Пунтус. Как сообщает областная прокуратура, чиновницу признали виновной в получении крупной взятки.

Суд установил, что 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года Пунтус получила через посредника взятки на общую сумму 95 тысяч рублей.

- За эти деньги экс-чиновница предоставила предпринимателям торговые места на елочных базарах и дала гарантию ограничить конкуренцию со стороны других потенциальных продавцов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд назначил Оксане Пунтус полтора года колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей. Кроме того, три года бывшая чиновница не сможет работать на госслужбе. Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU