Житель Брянска обокрал соседа по общежитию

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-04T09:50:14+03:00

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В Брянске задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в похищении денег соседа по общежитию. Как рассказали в областном УМВД, в полицию обратился 51-летний житель Фокинского района.

По словам потерпевшего, он вернулся домой поздно вечером и увидел, что дверь взломана. Кто-то залез в его шкаф с одеждой и достал из тайника 5100 рублей.

Уже к утру задержали подозреваемого, которым оказался сосед по общежитию.

- Он иногда по-приятельски захаживал к потерпевшему в гости, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемый написал явку с повинной, но похищенные деньги не вернул. По его словам, во время и после кражи он был нетрезв, и потерял похищенное где-то на улице.

По статье «Кража» брянцу грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU