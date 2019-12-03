Новозыбковской администрацией будет руководить Павел Разумный
В администрации Новозобыкова – новый глава. Им стал Павел Разумный, который до этого был врио главы Клинцовской городской администрации.
Соответствующее решение приняли на очередной сессии Совета народных депутатов в Новозыбкове.
СПРАВКА
Павел Викторович Разумный родился 28 марта 1965 в Клинцах. Окончил Клинцовский текстильный техникум по специальности «шерстопрядильное производство». После армии пришел на фабрику имени Ленина помощником мастера прядильного цеха, затем работал инженером-технологом.
В 1993-м окончил Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности. Занимался предпринимательской деятельностью. Был директором филиала ГУП «Брянсккоммунэнерго», замглавы, первым замглавы и врио главы Клинцовской городской администрации, начальником управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU