2019-12-03T17:50:27+03:00
Общество

Бассейн в Фокинском районе Брянска построят за 200 миллионов рублей

Мэрия заключила контракт с фирмой-подрядчиком
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянске заключили контракт на строительство плавательного бассейна в Фокинском районе. С подрядной организацией заключили контракт на 197,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый 25-метровый бассейн будет находиться за ДК железнодорожников возле стадиона «Юность».

- В здании также разместят спортзал, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. – Объект построят в декабре следующего года.

Кроме того, к концу 2020 года построят новый бассейн на улице Нахимова в Бежице. Здесь уже подготовили котлован и начали забивать сваи. Работу проводит тот же подрядчик, что и в Фокинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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