В Брянске возле ДК «Юность» спилили деревья
Массовое кронирование деревьев возмутило горожан
Фото: Екатерина Пилютина
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В Брянске возле Дома культуры «Юность» обрезали деревья. Это вызвало возмущение горожан, ведь деревья остались почти без ветвей.
Некоторые брянцы уверены, что через несколько лет деревья полностью умрут и можно будет только срубить.
Напомним, похожая ситуация произошла возле корпуса БГТУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU