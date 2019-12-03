В Брянске возле ДК «Юность» спилили деревья

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-03T17:05:13+03:00

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В Брянске возле Дома культуры «Юность» обрезали деревья. Это вызвало возмущение горожан, ведь деревья остались почти без ветвей.

Некоторые брянцы уверены, что через несколько лет деревья полностью умрут и можно будет только срубить.

Напомним, похожая ситуация произошла возле корпуса БГТУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU