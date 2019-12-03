В Брянске состоялся фестиваль «Самбо в кадетских школах»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-03T16:31:19+03:00

Команды-победители получили дипломы и памятные призы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ребята соревновались между собой

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3 декабря в Брянске прошел фестиваль «Самбо в кадетских школах». В нем поучаствовали воспитанники кадетских школ из Брянска, Дятькова, Клинцов и Стародуба. Ученики пятых, шестых и седьмых классов соревновались между собой.

Программа фестиваля включала показательные выступления, а также конкурс среди кадет по выполнению элементов самбо и викторину.

Команды-победители, как рассказали в правительстве региона, получили дипломы и памятные призы.

В Брянской области этот вид спорта развивается уже более пятидесяти лет. Мастерами спорта СССР и России стали больше 200 спортсменов , а мастерами спорта России международного класса - 23 борца.

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ИСТОЧНИК KP.RU