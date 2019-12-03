В Брянске состоялся фестиваль «Самбо в кадетских школах»
3 декабря в Брянске прошел фестиваль «Самбо в кадетских школах». В нем поучаствовали воспитанники кадетских школ из Брянска, Дятькова, Клинцов и Стародуба. Ученики пятых, шестых и седьмых классов соревновались между собой.
Программа фестиваля включала показательные выступления, а также конкурс среди кадет по выполнению элементов самбо и викторину.
Команды-победители, как рассказали в правительстве региона, получили дипломы и памятные призы.
В Брянской области этот вид спорта развивается уже более пятидесяти лет. Мастерами спорта СССР и России стали больше 200 спортсменов , а мастерами спорта России международного класса - 23 борца.
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ИСТОЧНИК KP.RU