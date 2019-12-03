2019-12-03T14:42:16+03:00
Общество

В Брянске на уборку улиц от снега вышли 34 спецмашины

В первую очередь коммунальщики расчищали центральные дороги
Елена РАКОВА
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Ночью на уборку улиц выехали 26 комбинированных дорожных машин.Ночью на уборку улиц выехали 26 комбинированных дорожных машин.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В ночь на вторник, 3 декабря, в Брянске выпал снег. И хотя сугробов не намело, осадки заставили коммунальщиков выйти на расчистку улиц.

Ночью на уборку улиц выехали 26 комбинированных дорожных машин. Они сгребали снег и посыпали дороги песко-соляной смесью. Им помогали 8 тракторов.

Как сообщили в дорожном управлении города Брянска, в первую очередь коммунальщики убирали центральные улицы в районах города, по которым ездит общественный транспорт. тракторы и 60 дорожников расчищали тротуары и подходы к пешеходным переходам, подъезды к остановкам.

- По технологии уборки, чтобы избежать возникновения снежного наката, на улицы высыпали 600 кубометров песко-соляной смеси, - добавили в мэрии. - Всего нынешней зимой на улицы Брянска выйдут 139 спецмашин. Также около 200 человек песко-соляная смесь - 32 тысячи кубометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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