2019-12-03T14:11:42+03:00
Общество

Пьяный дебошир пытался разгромить букмекерскую контору в Брянске

Нарушителя спокойствия скрутили рогвардейцы
Елена РАКОВА
Поделиться:
Сотрудники Росгвардии отвезли дебошира в полицию. Фото: пресс-служба Управления Рогвардии по Брянской области.Сотрудники Росгвардии отвезли дебошира в полицию. Фото: пресс-служба Управления Рогвардии по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянске пьяный дебошир едва не разгромил одну из букмекерских контор на проспекте Московском.

- Нетрезвый посетитель оскорблял персонал и посетителей нецензурной бранью,вел себя агрессивно, - рассказывают в пресс-службе Рогвардии по Брянской области. - Сотрудники заведения не раз просили его прекратить дебоширить, но брянец никак на них не реагировал. В итоге работники конторы вызвали правоохранителей.

Дебошира задержали и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новозыбковской администрацией будет руководить Павел Разумный
Бассейн в Фокинском районе Брянска построят за 200 миллионов рублей
В Брянске возле ДК «Юность» спилили деревья
В брянских школах и детсадах заменят окна
В Брянске состоялся фестиваль «Самбо в кадетских школах»
В Брянской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Брянске почтили память павших воинов
Борис Пайкин: «Мы должны помочь людям с инвалидностью реализовать себя»
В Брянске на уборку улиц от снега вышли 34 спецмашины
Двух брянских маршрутчиков оштрафовали за нарушение ПДД по записи с видеорегистратора
В Брянске просят закрыть сауну и бассейн, где погибла годовалая девочка
Право доступа
Любитель пьяной езды из Клинцов не смог разжалобить суд
Заведующая стародубской аптекой заплатит за неправильное хранение лекарств
Брянским дорожникам придется ответит за аварию со "скорой" в Жирятинской районе
Жительница Карачевского района специально обанкротилась, чтобы не платить по счетам
Дороги в Брянской области будут чистить больше 500 грейдеров, погрузчиков и экскаваторов