Пьяный дебошир пытался разгромить букмекерскую контору в Брянске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-03T14:11:42+03:00

Сотрудники Росгвардии отвезли дебошира в полицию. Фото: пресс-служба Управления Рогвардии по Брянской области.

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В Брянске пьяный дебошир едва не разгромил одну из букмекерских контор на проспекте Московском.

- Нетрезвый посетитель оскорблял персонал и посетителей нецензурной бранью,вел себя агрессивно, - рассказывают в пресс-службе Рогвардии по Брянской области. - Сотрудники заведения не раз просили его прекратить дебоширить, но брянец никак на них не реагировал. В итоге работники конторы вызвали правоохранителей.

Дебошира задержали и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU