Пьяный дебошир пытался разгромить букмекерскую контору в Брянске
В Брянске пьяный дебошир едва не разгромил одну из букмекерских контор на проспекте Московском.
- Нетрезвый посетитель оскорблял персонал и посетителей нецензурной бранью,вел себя агрессивно, - рассказывают в пресс-службе Рогвардии по Брянской области. - Сотрудники заведения не раз просили его прекратить дебоширить, но брянец никак на них не реагировал. В итоге работники конторы вызвали правоохранителей.
Дебошира задержали и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU