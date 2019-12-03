2019-12-03T12:26:08+03:00
Общество

Брянским дорожникам придется ответит за аварию со "скорой" в Жирятинской районе

Автомобиль экстренной службы опрокинулся на скользкой дороге
Елена РАКОВА
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Автомобиль скорой помощи не удержался на скользкой дороге.Автомобиль скорой помощи не удержался на скользкой дороге.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянских дорожников призвали к ответу за аварию с автомобилем скорой помощи в жирятинском селе Страшевичи.

ДТП произошло 27 ноября на автодороге "БрянскСмоленск - Жирятино".

- В автоаварии пострадали пассажиры автомобиля, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Проведенное обследование автодороги показало, что во время ДТП проезжая часть была обледеневшей. Но сотрудниками Жирятинского участка Брянского ДРСУч АО "Брянскавтодор" вовремя не обработали автодорогу противогололедной смесью.

После проверки прокурор района потребовал от генерального директора АО «Брянскавтодор» устранить нарушения и наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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