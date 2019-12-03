2019-12-03T12:12:29+03:00
Общество

Жительница Карачевского района специально обанкротилась, чтобы не платить по счетам

Теперь владелицу фермерского хозяйства будут судить
Елена РАКОВА
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Владелицу крестьянско-фермерского хозяйства будут судить за преднамеренное банкротство своего предприятия. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.

По версии следствия, хозяйка фермы с 10 ноября 2010 года по 31 декабря 2016 года совершила серию сделок по отчуждению активов КФ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они были заведомо невыгодными. Помогали ей вывести из оборота основные средства производства и земли сельскохозяйственного назначения на сумму свыше 736 миллионов рублей.

Из-за этого, как полагают правоохранители, крестьянско-фермерское хозяйство стало убыточным и его признали банкротом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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