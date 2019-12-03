Дороги в Брянской области будут чистить больше 500 грейдеров, погрузчиков и экскаваторов
Брянские дороги подготовили к зиме. От снега чистить трассы региона будут 515 единиц специализированной техники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоочистители, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры и тракторы.
В области создали 77 патрульных отрядов для оперативной очистки дорог от снега. Они будут дежурить круглосуточно, пояснили в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. В первую очередь чистить будут трассы, по которым едут автобусы.
С 1 ноября круглосуточно работает диспетчерская служба. При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на магистралях можно звонить по телефонам: 101, 112, 8(4832)66-65-67.
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ИСТОЧНИК KP.RU