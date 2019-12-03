В Клинцовском районе при столкновении фуры и легковушки пострадал 59-летний автомобилист

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-03T10:41:26+03:00

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В Клинцовском районе столкнулись фура и легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.10 на 165-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации, 59-летний водитель " Ауди A6" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Рено Магнум" под управлением 27-летнего мужчины.

В ДТП пострадал 59-летний автомобилист, сообщают в ГИБДД. Его с диагнозом "черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU