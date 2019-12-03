2019-12-03T10:17:11+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Ленина столкнулись автобус и маршрутка: пострадали две пенсионерки

Пожилым женщинам оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение
Мария Дедкова
Поделиться:
Дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра.Дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:

В Брянске на проспекте Ленина 2 декабря столкнулись автобус и маршрутка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра.

По предварительной информации, 48-летний водитель ЛИАЗа-429260, при заезде на остановку столкнулся с "Фиат Дукато", который отъезжал. В ДТП пострадали две пассажирки автобуса.

72-летняя пенсионерка получила ушибы колена и повредила связки. 65-летняя женщина сломала ребро, говорят в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Право доступа
Любитель пьяной езды из Клинцов не смог разжалобить суд
Заведующая стародубской аптекой заплатит за неправильное хранение лекарств
Брянским дорожникам придется ответит за аварию со "скорой" в Жирятинской районе
Жительница Карачевского района специально обанкротилась, чтобы не платить по счетам
Дороги в Брянской области будут чистить больше 500 грейдеров, погрузчиков и экскаваторов
Из горящего дома на улице Уральской в Брянске спасли семь человек
Мэр Брянска и его заместители выслушают жалобы горожан
В Клинцовском районе при столкновении фуры и легковушки пострадал 59-летний автомобилист
В Сураже простятся с утонувшими школьниками
30 декабря из Брянска в Санкт-Петербург пустят дополнительный авиарейс
Пострадавшего в ДТП на улице Авиционной в Брянске пришлось вызволять спасателям
В Брянске начали работу новые автобусы МАЗ
В Брянской области начала работать единая служба скорой помощи
37 брянцев стали почетными донорами
Долг платежом красен
Мэр Брянска и бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
В Брянске поймали организаторов показа порно-ролика в торговом центре
Спасаем деревья Брянщины!
За неделю водители брянского общественного транспорта больше 30 раз нарушили ПДД
Команда БМЗ стала чемпионом спортивной лиги Трансмашхолдинга
Брянцу запретили продавать недвижимость, пока он не оплатил 55 штрафов от ГИБДД
Жительница Клинцов попалась на магазинной краже
В Брянской области ищут пропавшего Михаила Ревяко
Двух брянцев будут судить за продажу винтовки и взрывчатки