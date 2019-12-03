В Брянске на проспекте Ленина столкнулись автобус и маршрутка: пострадали две пенсионерки
В Брянске на проспекте Ленина 2 декабря столкнулись автобус и маршрутка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра.
По предварительной информации, 48-летний водитель ЛИАЗа-429260, при заезде на остановку столкнулся с "Фиат Дукато", который отъезжал. В ДТП пострадали две пассажирки автобуса.
72-летняя пенсионерка получила ушибы колена и повредила связки. 65-летняя женщина сломала ребро, говорят в областной Госавтоинспекции.
Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU