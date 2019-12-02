В Брянской области начала работать единая служба скорой помощи
В Брянской области появилась единая диспетчерская служба скорой помощи. Ее главная цель - сделать помощь быстрой и доступной. Диспетчер будет видеть на карте место вызова и ближайшую свободную машину.
Пока служба работает на базе первой подстанции и объединяет Брянск и Брянский район, сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области. Но уже в следующем году она охватит весь регион. Для этого в Клинцах, Стародубе, Навле, Жуковке и Глинищеве создали пять серверных центров.
Напомним, всего в области работают 35 подразделений скорой медпомощи, которые насчитывают больше 130 бригад. Только в прошлом году насчитали 400 тысяч вызовов.
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ИСТОЧНИК KP.RU