В Брянской области начала работать единая служба скорой помощи

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-02T18:44:30+03:00

Диспетчер будет видеть на карте место вызова и ближайшую свободную машину. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пока она связывает город и один район

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В Брянской области появилась единая диспетчерская служба скорой помощи. Ее главная цель - сделать помощь быстрой и доступной. Диспетчер будет видеть на карте место вызова и ближайшую свободную машину.

Пока служба работает на базе первой подстанции и объединяет Брянск и Брянский район, сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области. Но уже в следующем году она охватит весь регион. Для этого в Клинцах, Стародубе, Навле, Жуковке и Глинищеве создали пять серверных центров.

Напомним, всего в области работают 35 подразделений скорой медпомощи, которые насчитывают больше 130 бригад. Только в прошлом году насчитали 400 тысяч вызовов.

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ИСТОЧНИК KP.RU