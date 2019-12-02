В Брянске поймали организаторов показа порно-ролика в торговом центре

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-02T16:50:43+03:00

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В Брянске полицейские задержали организаторов показа порно-ролика в фуд-корте торгового центра Аэропарк. Инцидент произошел 23 ноября. Видео порнографического содержания незаконно продемонстрировали на одном из промо-мониторов.

- Установлено, что виновниками инцидента были двое 14-летних школьников, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Находясь в фудкорте, они с помощью мобильного телефона подключились к монитору и осуществили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика. После запуска ролика подростки покинули территорию фудкорта.

Полицейские нашли юных "хакеров". И те признались в хулиганской выходке. Стражи порядка продолжают проверку по факту случившегося. После этого решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU