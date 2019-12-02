За неделю водители брянского общественного транспорта больше 30 раз нарушили ПДД
На Брянщине сотрудники областной Госавтоинспекции провели серию рейдов по профилактике нарушений правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта. Инспекторы ДПС всю неделю с 25 ноября по 1 декабря проводили в регионе шоферов автобусов.
- Особое внимание обращали на легальность работы перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Автоинспекторы провели 12 сплошных проверок, из которых одна - на дороге федерального значения и девять - на автодорогах регионального и межмуниципального значения.
В итоге полицейские насчитали больше 30 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.
Как заверяют в областной Госавтоинспекции, подобные рейды продолжатся.
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ИСТОЧНИК KP.RU