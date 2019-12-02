2019-12-02T16:28:40+03:00
Общество

За неделю водители брянского общественного транспорта больше 30 раз нарушили ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции устроили спецрейды
Елена РАКОВА
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Фото: Мария ДЕДКОВА.Фото: Мария ДЕДКОВА.
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На Брянщине сотрудники областной Госавтоинспекции провели серию рейдов по профилактике нарушений правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта. Инспекторы ДПС всю неделю с 25 ноября по 1 декабря проводили в регионе шоферов автобусов.

- Особое внимание обращали на легальность работы перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Автоинспекторы провели 12 сплошных проверок, из которых одна - на дороге федерального значения и девять - на автодорогах регионального и межмуниципального значения.

В итоге полицейские насчитали больше 30 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Как заверяют в областной Госавтоинспекции, подобные рейды продолжатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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