Жительница Клинцов попалась на магазинной краже
Жительницу Клинцов подозревают в магазинной краже. Подозрительную покупательницу заметили сотрудники торговой точки. Они нажали "тревожную кнопку" и вызвали для разбирательства росгвардейцев.
- Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали гражданку, - рассказывают в пресс-службе ведомства. -При ней обнаружили товары на сумму больше шести тысяч рублей. Она пыталась вынести их из магазина, не заплатив.
При выяснении обстоятельств, местная жительница созналась, что спрятала товары в свои сумки и попыталась тайно пронести их через кассу.
Жительницу Клинцов передали для дальнейшего разбирательства полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU