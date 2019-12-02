Жительница Клинцов попалась на магазинной краже

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-02T14:49:12+03:00

Как считают правоохранители, горожанка прикарманила товаров на шесть тысяч рублей

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Жительницу Клинцов подозревают в магазинной краже. Подозрительную покупательницу заметили сотрудники торговой точки. Они нажали "тревожную кнопку" и вызвали для разбирательства росгвардейцев.

- Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали гражданку, - рассказывают в пресс-службе ведомства. -При ней обнаружили товары на сумму больше шести тысяч рублей. Она пыталась вынести их из магазина, не заплатив.

При выяснении обстоятельств, местная жительница созналась, что спрятала товары в свои сумки и попыталась тайно пронести их через кассу.

Жительницу Клинцов передали для дальнейшего разбирательства полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU