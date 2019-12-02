2019-12-02T14:05:41+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Михаила Ревяко

37-летний мужчина перестал выходить на связь 20 ноября
Мария Дедкова
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Если вы видели пропавшегоили знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" БрянскЕсли вы видели пропавшегоили знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск
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В Брянской области добровольцы ищут пропавшего 37-летнего Михаила Ревяко.

Мужчина перестал выходить на связь еще 20 ноября в деревне Красные Косары в Мглинском районе, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Приметы пропавшего: татуировка на груди, сообщающая группу крови, татуировка на голени в виде узора, рост 172 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Если видели Михаила Ревяко или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам. Телефоны: 8-800-700-54-52,112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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