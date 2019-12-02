В Брянской области ищут пропавшего Михаила Ревяко
В Брянской области добровольцы ищут пропавшего 37-летнего Михаила Ревяко.
Мужчина перестал выходить на связь еще 20 ноября в деревне Красные Косары в Мглинском районе, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».
Приметы пропавшего: татуировка на груди, сообщающая группу крови, татуировка на голени в виде узора, рост 172 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.
Если видели Михаила Ревяко или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам. Телефоны: 8-800-700-54-52,112.
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ИСТОЧНИК KP.RU