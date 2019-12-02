Двух брянцев будут судить за продажу винтовки и взрывчатки

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-02T13:46:42+03:00

Горожанам грозит до восьми лет колонии

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Двух жителей Брянска будут судить за незаконную продажу винтовки и взрывчатки.

По версии следствия, 16 мая и 22 июня злоумышленники выручили за тротил, винтовку Мосина и патроны 34 тысячи рублей.

Боеприпасы и оружие изъяли сотрудники регионального УФСБ. А на брянцев 58 и 38 лет завели уголовное дело.

Теперь горожанам грозит до восьми лет колонии, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU