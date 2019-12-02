СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-02T13:30:57+03:00

Кстати, подобные ограждения появились на всех 24 улицах, где в этом году проходил капитальный ремонт по нацпроекту. Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске установили забор на улице Советской. Новое ограждение должно повысить безопасность дорожного движения. Машины не смогут при ДТП вылететь на тротуар. А пешеходы выйти на проезжую часть в неположенном месте.

Работы проводили в рамках капитального ремонта улицы. Проезжую часть заасфальтировали, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки. Кстати, подобные ограждения появились на всех 24 улицах, где в этом году проходил капитальный ремонт по нацпроекту.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU