2019-12-02T13:30:57+03:00
Общество

В Брянске установили забор на улице Советской

Он должен сделать дорогу безопаснее
Мария Дедкова
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Кстати, подобные ограждения появились на всех 24 улицах, где в этом году проходил капитальный ремонт по нацпроекту.Кстати, подобные ограждения появились на всех 24 улицах, где в этом году проходил капитальный ремонт по нацпроекту.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске установили забор на улице Советской. Новое ограждение должно повысить безопасность дорожного движения. Машины не смогут при ДТП вылететь на тротуар. А пешеходы выйти на проезжую часть в неположенном месте.

Работы проводили в рамках капитального ремонта улицы. Проезжую часть заасфальтировали, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки. Кстати, подобные ограждения появились на всех 24 улицах, где в этом году проходил капитальный ремонт по нацпроекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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