В Брянской области два человека угодили под поезда

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-02T13:11:54+03:00

Полицейские напоминают брянцам: будьте предельно внимательными и аккуратными на железной дороге. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На днях в Брянской области под поезда попали сразу два человека. Первый случай произошел на станции Орджоникидзеград. Поезд №308 «Саратов-Барановичи» сбил женщину.

На станции Свень под колесами электрички №6306 «Унеча-Брянск» попал мужчина. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в Брянском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские напоминают брянцам: будьте предельно внимательными и аккуратными на железной дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU