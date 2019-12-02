В Брянской области два человека угодили под поезда
С тяжелыми травмами пострадавших госпитализировали
Полицейские напоминают брянцам: будьте предельно внимательными и аккуратными на железной дороге.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На днях в Брянской области под поезда попали сразу два человека. Первый случай произошел на станции Орджоникидзеград. Поезд №308 «Саратов-Барановичи» сбил женщину.
На станции Свень под колесами электрички №6306 «Унеча-Брянск» попал мужчина. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в Брянском ЛО МВД России на транспорте.
Полицейские напоминают брянцам: будьте предельно внимательными и аккуратными на железной дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU