2019-12-02T11:38:52+03:00
Происшествия

В Брянске водитель «Рено» врезался в бордюр

Пострадала 24-летняя пассажирка
Ольга УМАРОВА
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Подробности аварии выяснят полицейские.Подробности аварии выяснят полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ДТП на улице Калинина Брянска пострадала 24-летняя девушка. Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, около 10 утра.

По предварительным данным областной ГИБДД, 38-летний водитель Renault LОGАN ехал со стороны улицы Арсенальной в сторону улицы Комарова. Автомобилист не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

Пострадала 24-летняя пассажирка «Рено».

- Она обратилась в травмпункт Советского района с ушибом головы, - говорят в ГИБДД. – Девушке выписали лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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