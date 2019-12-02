В Брянске водитель «Рено» врезался в бордюр
В ДТП на улице Калинина Брянска пострадала 24-летняя девушка. Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, около 10 утра.
По предварительным данным областной ГИБДД, 38-летний водитель Renault LОGАN ехал со стороны улицы Арсенальной в сторону улицы Комарова. Автомобилист не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.
Пострадала 24-летняя пассажирка «Рено».
- Она обратилась в травмпункт Советского района с ушибом головы, - говорят в ГИБДД. – Девушке выписали лечение и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU