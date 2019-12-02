В Брянске автобус №31 по выходным будет ходить чаще

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-02T13:52:11+03:00

Автобус будет ездить раз в 14 минут. Фото: Мария Дедкова

Количество машин на маршруте увеличили с 13 до 20

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В Брянске по выходным чаще будут ходить автобусы №31. Изменение на маршруте «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ» вступили 30 ноября, сообщают в автотранспортном предприятии.

Теперь на линию будут выходить 20 машин, а не 13. Соответственно сократится и интервал движения - до 14 минут.

К слову, с 30 ноября первый автобус будет выезжать на 40 минут раньше – в 6.08. Добавились и вечерние рейсы до школы №28 и до Мясокомбината. Последний рейс «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ» будут выполнять позже – в 18.16.

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ИСТОЧНИК KP.RU