В Брянске перед «зеброй» кроссовер влетел в легковушку
В ДТП на улице Фокина пострадала автомобилистка. Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, около 9 утра.
По предварительной информации, 30-летний водитель «Рено Дастер» ехал по улице Крахмалева – от улицы Советской с левым поворотом на улицу Фокина. Иномарка врезалась в движущий впереди ВАЗ-219010.
Машина останавливалась перед нерегулируемым пешеходным переходом.
- Пострадала 30-летняя водитель «Лады», - рассказали в Госавтоинспекции. – Врачи диагностировали у нее ушиб головы и отправили на домашнее лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU