2019-12-02T10:37:29+03:00
Происшествия

В Брянске перед «зеброй» кроссовер влетел в легковушку

Пострадал один человек
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
ДТП произошло в воскресенье.ДТП произошло в воскресенье.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В ДТП на улице Фокина пострадала автомобилистка. Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, около 9 утра.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Рено Дастер» ехал по улице Крахмалева – от улицы Советской с левым поворотом на улицу Фокина. Иномарка врезалась в движущий впереди ВАЗ-219010.

Машина останавливалась перед нерегулируемым пешеходным переходом.

- Пострадала 30-летняя водитель «Лады», - рассказали в Госавтоинспекции. – Врачи диагностировали у нее ушиб головы и отправили на домашнее лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух брянцев будут судить за продажу винтовки и взрывчатки
В Брянске установили забор на улице Советской
В Брянской области два человека угодили под поезда
Брянский губернатор выразил соболезнования семьям утонувших школьников
В Брянске водитель «Рено» врезался в бордюр
В Брянске автобус №31 по выходным будет ходить чаще
Жителям Брянска подарили Снежную королеву
В Стародубе начали возводить поликлинику
В Брянске утром загорелся склад на 500 «квадратах»
В Брянске ребенок около часа ждал маршрутку
В Сураже трое подростков провалились под лед и погибли
В Брянске на улице Красноармейской установили барьерное ограждение
В Брянской области ищут пропавшую Дарию Аристархову
Под Брянском пьяный таксист устроил ДТП, пострадали два человека
Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип
В Клинцовском районе 18-летний парень попал под колеса ВАЗа и погиб
В Стародубе пьяный автомобилист без прав сбил школьницу
В Новозыбкове перенесли открытие физкультурно-оздоровительного комплекса
В Брянске на стадионе «Динамо» сделают подогрев поля
В Брянске возле БГТУ спилили деревья