2019-12-02T09:58:03+03:00
Происшествия

В Брянске утром загорелся склад на 500 «квадратах»

Пострадавших нет
Ольга УМАРОВА
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Фокинском районе Брянска произошел пожар на складе. О возгорании сообщили в дежурную часть МЧС в пять утра в понедельник, 2 декабря.

Склад загорелся на улице Белобережской. На место выехали три пожарных расчета: пять автоцистерн и одна автолестница.

По прибытии спасатели увидели, что горит одноэтажный склад. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

- На тушение ушло почти три часа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – К счастью, никто не пострадал.

Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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