В Брянске утром загорелся склад на 500 «квадратах»
В Фокинском районе Брянска произошел пожар на складе. О возгорании сообщили в дежурную часть МЧС в пять утра в понедельник, 2 декабря.
Склад загорелся на улице Белобережской. На место выехали три пожарных расчета: пять автоцистерн и одна автолестница.
По прибытии спасатели увидели, что горит одноэтажный склад. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
- На тушение ушло почти три часа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – К счастью, никто не пострадал.
Причину пожара установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU