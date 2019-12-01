В Брянской области ищут пропавшую Дарию Аристархову
В Брянской области полицейские и добровольцы ищут пропавшую 23-летнюю Дарию Аристархову. С 12 ноября родные не знают, где она находится. Она может быть в Брянской или Ленинградской области, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы Дарии Астарховой: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в куртку стального цвета и джинсы.
С собой у девушки была кошка в серо-розовой переноске. Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или волонтерам.
Телефоны: 8-800-700-54-52, 112.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU