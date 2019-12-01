В Брянской области ищут пропавшую Дарию Аристархову

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-01T20:36:14+03:00

О 23-летней девушке ничего не известно с 12 ноября

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В Брянской области полицейские и добровольцы ищут пропавшую 23-летнюю Дарию Аристархову. С 12 ноября родные не знают, где она находится. Она может быть в Брянской или Ленинградской области, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы Дарии Астарховой: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в куртку стального цвета и джинсы.

С собой у девушки была кошка в серо-розовой переноске. Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефоны: 8-800-700-54-52, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU