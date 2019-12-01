Под Брянском пьяный таксист устроил ДТП, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-01T17:41:19+03:00

Одного из пассажиров госпитализировали, второго - отпустили домой

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Под Брянском пьяный таксист устроил ДТП. Автоавария произошла около 3.40 30 ноября на втором километре дороги «Сельцо - Первомайский».

По предварительной информации, 24-летний водитель"Рено Логан" не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась и врезалась в дерево.

Пострадали два пассажира, сообщают в областной Госавтоинспекции. У 29-летнего мужчины диагностировали перелом позвоночника и ушиб легкого.Его госпитализировали. 28-летний мужчина поранил плечо и ногу, также он получил сотрясение мозга. Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили домой, посоветовав обратится в больницу для дальнейшей консультации.

Водитель не пострадал. От медицинского освидетельствования он отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU