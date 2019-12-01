2019-12-01T17:20:11+03:00
Общество

Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип

Артистка исполнила композицию «Чувства осколками»
Мария Дедкова
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Скриншот с видео, youtube.com, Анастасия ГладилинаСкриншот с видео, youtube.com, Анастасия Гладилина
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Брянская певица Анастасия Гладилина продолжает радовать поклонников своим творчеством.

На днях 15-летняя девушка записала клип на новую песню. Артистка исполнила композицию «Чувства осколками». Она посвящена первой любви.

Ролик Анастасии Гладилиной собрал около 2,5 тысяч просмотров за несколько часов.

Напомним, Анастасия Гладилина прославилась в прошлом году. Девушка из Брянска стала третьей в финале проекта Первого канала «Голос. Дети-5». С тех пор она активно выступает на концертах, в том числе и в родном городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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