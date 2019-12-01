В Стародубе пьяный автомобилист без прав сбил школьницу

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-01T11:58:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стародубе в субботу, 30 ноября, произошло страшное ДТП. Около 15.45 на улице Пролетарской после погони пьяный водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу.

- Водитель автомобиля "Москвич" не выполнил требования инспекторов ДПС остановиться, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Вместо того автомобилист попытался скрыться, но не справился с управлением, съехал на обочину и сбил ребенка.

11-летнюю девочку с травмой головы госпитализировали. У водителя - 23-летнего жителя Стародуба - установили алкогольное опьянение. Оказалось, что водительских прав у горожанина нет. Его задержали полицейские.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU