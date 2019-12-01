2019-12-01T11:58:19+03:00
Происшествия

В Стародубе пьяный автомобилист без прав сбил школьницу

11-летнюю девочку госпитализировали
Мария Дедкова
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11-летнюю девочку с травмой головы госпитализировали.11-летнюю девочку с травмой головы госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Стародубе в субботу, 30 ноября, произошло страшное ДТП. Около 15.45 на улице Пролетарской после погони пьяный водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу.

- Водитель автомобиля "Москвич" не выполнил требования инспекторов ДПС остановиться, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Вместо того автомобилист попытался скрыться, но не справился с управлением, съехал на обочину и сбил ребенка.

11-летнюю девочку с травмой головы госпитализировали. У водителя - 23-летнего жителя Стародуба - установили алкогольное опьянение. Оказалось, что водительских прав у горожанина нет. Его задержали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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