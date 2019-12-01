2019-12-01T10:01:22+03:00
Общество

В Брянске на стадионе «Динамо» сделают подогрев поля

Теплое покрытие позволит играть даже зимой
Мария Дедкова
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Рабочие уже начали монтировать трубы.Рабочие уже начали монтировать трубы.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
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В Брянске на футбольном стадионе «Динамо» смонтируют систему подогрева пол. Рабочие начали укладывать трубы. Они обеспечат подачу тепла к полю, пояснили представители брянского клуба.

Отопление позволит проводить футбольные матчи даже зимой. Кроме того, на стадионе появится современное табло. Оно заменит старое, которое выходило из строя на каждом матче.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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