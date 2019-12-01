В Брянске возле БГТУ спилили деревья

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-01T09:30:04+03:00

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Возле корпуса БГТУ обрезали деревья. Это вызвало возмущение горожан, ведь деревья остались без кроны.

Брянцы уверены, что через несколько лет деревья полностью умрут и можно будет срубать их под корень:

- Это место обладало огромным потенциалом. Из него можно было сделать уютную аллею для отдыха студентов благодаря красивой архитектуре и раскидистым ветвям деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU