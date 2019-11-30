Брянский педагог стала «Учителем здоровья России-2019»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-30T19:48:37+03:00

Лилии Сергеевне вручили диплом и памятную статуэтку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Лилия Брущенкова работает в школе коррекции и развития №44

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Брянский педагог стала победительницей конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Лилия Брущенкова работает дефектологом в школе коррекции и развития №44.

Смотр проходил в Челябинске с 27 по 29 ноября. Здесь педагоги смогли приобрести новые знания по воспитанию в детях любви к здоровому образу жизни, сообщают организаторы.

На конкурс приехали 43 педагога из разных регионов страны. Брянскую область представила учитель-дефектолог Лилия Брущенкова. Она показала лучшие результаты по итогам профессиональных испытаний и получила звание «Учитель здоровья России – 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU