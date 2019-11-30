В Супоневе внедорожник врезался в фуру
ДТП случилось на улице Ленина
Фото: vk.com, "Тревожный Брянск"
Изменить размер текста:
В Супоневе на улице Ленина столкнулись внедорожник "Рено Дастер" и фура "Мерседес". Дорожно транспортное происшествие произошло днем в субботу, 30 ноября.
Легковая машина получила механические повреждения. Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU