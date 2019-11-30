В Супоневе внедорожник врезался в фуру

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-30T18:12:59+03:00

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В Супоневе на улице Ленина столкнулись внедорожник "Рено Дастер" и фура "Мерседес". Дорожно транспортное происшествие произошло днем в субботу, 30 ноября.

Легковая машина получила механические повреждения. Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU