В Брянской области похолодает до минус шести

30 Нояб. 23:15 2019-11-30T23:15:58+03:00

Днем за окном потеплеет до 0. Фото: Мария Дедкова

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1 декабря в Брянской области синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха ночью составит от шести до одного градуса мороза. Выпадет небольшой снег.

Днем осадков не ожидают. За окном потеплеет до 0, сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU