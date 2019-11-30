2019-11-30T23:15:58+03:00
Общество

В Брянской области похолодает до минус шести

Ночью пройдет небольшой снег
Мария Дедкова
Поделиться:
Днем за окном потеплеет до 0.Днем за окном потеплеет до 0.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:

1 декабря в Брянской области синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха ночью составит от шести до одного градуса мороза. Выпадет небольшой снег.

Днем осадков не ожидают. За окном потеплеет до 0, сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24