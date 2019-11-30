В Брянской области похолодает до минус шести
Ночью пройдет небольшой снег
Днем за окном потеплеет до 0.Фото: Мария Дедкова
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1 декабря в Брянской области синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха ночью составит от шести до одного градуса мороза. Выпадет небольшой снег.
Днем осадков не ожидают. За окном потеплеет до 0, сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU