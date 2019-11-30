В Брянске нашли живым пропавшего Игоря Карпова
Молодой человек дал о себе знать 29 ноября
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В Брянске нашли живым пропавшего 27-летнего Игоря Карпова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».
Молодой человек ушел из дома 27 ноября и не вернулся. Родственники стали искать парня.
В пятницу, 29 ноября, молодой человек вышел на связь с родными. Поиски завершили.
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ИСТОЧНИК KP.RU