В Брянске нашли живым пропавшего Игоря Карпова

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-30T12:29:45+03:00

Молодой человек дал о себе знать 29 ноября

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В Брянске нашли живым пропавшего 27-летнего Игоря Карпова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Молодой человек ушел из дома 27 ноября и не вернулся. Родственники стали искать парня.

В пятницу, 29 ноября, молодой человек вышел на связь с родными. Поиски завершили.

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ИСТОЧНИК KP.RU