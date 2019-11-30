2019-11-30T11:08:44+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
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В деревне Лопушь, что в Выгоничском районе, насмерть сбили пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 ноября около 17.08 на улице Деснянской, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 27-летний водитель за рулем "Киа Рио" ехал в сторону Трубчевска, когда под колеса ему угодил неизвестный мужчина. Пешеход по каким-то причинам оказался на дороге. От полученных травм он скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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