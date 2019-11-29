В Брянске продолжат строить две новые дороги даже по выходным

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-29T18:49:41+03:00

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В Брянске даже на выходных не будут останавливать стройку двух новых дорог. даже в субботу и воскресенье строители продолжат возводить новые магистрали: на улице Советской - от улицы Крахмалева до улицы Объездной - и защитную дамбу "Брянск-I - Брянск-II", которая соединит Володарский и Фокинский районы. Тем более что подрядчик на обоих объектах один.

- На улице Советской в субботу и воскресенье продолжат устраивать так называемое "корыто" дороги, земельное полотно, песчаное и щебеночное основание, продолжится перенос водопровода, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Параллельно на объекте идет строительство ливневой канализации.

На дороге между Володарским и Фокинским районами на выходных будут снимать грунт, обустраивать насыть и песчаное основание.

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ИСТОЧНИК KP.RU