Юрий Филипенко провел прием граждан в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-29T18:17:02+03:00

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29 ноября заместитель губернатора Брянской области Юрий Филипенко в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провел прием граждан, в рамках Единой недели приема граждан, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Жители региона обратились в приемную с различными вопросами, затрагивающими землепользование, социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство.

Все вопросы были детально рассмотрены. По каждому обращению даны соответствующие поручения, назначены конкретные сроки исполнения.

Напомним, прием граждан проходит с 25 по 30 ноября в рамках Единой недели приема граждан в региональной и местных общественных приемных Д.А Медведева, а также на дополнительных площадках, открытых в каждом населённом пункте Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU