В Новозыбковском районе ввели в эксплуатацию водозабор с насосной станцией

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-29T18:09:27+03:00

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29 ноября в Старых Бобовичах Новозыбковского городского округа ввели в эксплуатацию водозабор с насосной станцией. Теперь жители села не будут страдать от недостатка чистой питьевой воды. Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией обеспечит в полном объеме водой более 900 жителей села.

Новая скважина в 200 метров заменила 65-метровую, построенную 54 года назад. Строительство водозабора с насосной станцией велось в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология». На эти цели из областного и местного бюджетов направлено 4,4 миллиона рублей.

Заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов поздравил жителей Старых Бобовичей от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза.

- Новое водозаборное сооружение с наземной насосной станцией в Старых Бобовичах - первое в этом году введено в эксплуатацию в Новозыбковском городском округе, - сказал заместитель губернатора. - До конца года аналогичные сооружения появятся в поселке Опытная станция, селах Манюки и Катичи.

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ИСТОЧНИК KP.RU