В Жуковском районе двое полицейских «повесили» статью на невиновного

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-29T17:07:18+03:00

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В Брянской области арестовали двух полицейских, которые «повесили» статью на невиновного человека. Преступление выявила службой собственной безопасности, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Под подозрение попали сотрудники МО МВД России «Жуковский». Установлено, что правоохранители, используя служебное положение, изготовили и зарегистрировали ряд фиктивных документов.

- На основании сфальсифицированных документов на жителя Жуковского района завели уголовное дело по статье «Угроза убийством», - рассказали в УМВД по Брянской области. – Из-за чего потерпевший подвергся незаконному уголовному преследованию.

Следователи завели на полицейских уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». До суда они будут находиться под стражей.

- Сотрудников уволят из органов внутренних дел, - говорят в полиции. - Их непосредственные руководители также понесут дисциплинарное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU