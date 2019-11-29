2019-11-29T16:48:02+03:00
Общество

С 10 декабря автобусы Брянска подорожают на два рубля

По безналичному расчету стоимость останется прежней
Ольга УМАРОВА
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Теперь в автобусах Брянска выгоднее расплачиваться картой.Теперь в автобусах Брянска выгоднее расплачиваться картой.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске подорожают автобусы. О новых тарифах сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 10 декабря стоимость проезда в муниципальных автобусах составит 20 рублей за одну поездку. При этом при безналичном расчете стоимость останется прежней - 18 рублей. Это касается как оплаты банковской, так и единой транспортной картой.

- Увеличение тарифа связано, прежде всего, с ростом расходов на горюче-смазочные материалы, - пояснили в Брянской городской администрации. - Если в июне 2019 года расходы брянского автобусного предприятия на эти цели составили 75,5 миллионов рублей, то в ноябре - 150,8 миллионов рублей. Последний раз стоимость поездки в муниципальном транспорте меняли в июне 2018 года. Тогда оплата проезда, как в автобусах, так и в троллейбусах увеличилась с 16 до 18 рублей.

При этом, говорят в мэрии, из 18 регионов ЦФО только в трех, в том числе и в Брянске, сохранялась стоимость проезда в автобусе на уровне 18 рублей и ниже.

Стоимость проезда в троллейбусе – 18 рублей – не изменится при любом способе оплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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