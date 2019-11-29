В этом году капремонта дождались 295 брянских многоэтажек

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-29T18:01:44+03:00

В следующем обещают привести в порядок еще 239 домов

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С начала года на Брянщине капитально отремонтировали 295 домов. Об этом рассказали на пресс-конференции по вопросам ЖКХ в правительстве региона.

В этом году обновили 295 многоквартирных домов. Строительные работы полностью закончили в 293 домах, еще в двух - подходят к концу. В планах на 2020-й – привести в порядок 239 многоэтажек.

А по программе переселения из аварийного жилья в этом году в новые квартиры переехали 142 человека (из 63 квартир).

В программу включены все многоквартирные дома, которые признаны аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Программа действует до 1 сентября 2025 года.

- Эти вопросы находятся в повестке областного правительства, ответственных служб, - отметил на пресс-конференции заместитель губернатора Александр Жигунов. - Мы ежегодно подводим итоги этой работы, делаем выводы. К исполнению данной программы всегда повышенный интерес, потому что это касается жителей нашей области, условий их комфортного проживания. И это очень важно, что благодаря реализации региональной программы приобретаются новые квартиры.

На конференции также отметили, что в следующем году размер минимального взноса на капремонт не изменится: 6,05 рублей за 1 квадратный метр для домов без лифтов, 6,50 рублей - с лифтами.

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ИСТОЧНИК KP.RU