2019-11-29T18:01:44+03:00
Общество

В этом году капремонта дождались 295 брянских многоэтажек

В следующем обещают привести в порядок еще 239 домов
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Дома "капиталят", людей переселяют...Дома "капиталят", людей переселяют...Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С начала года на Брянщине капитально отремонтировали 295 домов. Об этом рассказали на пресс-конференции по вопросам ЖКХ в правительстве региона.

В этом году обновили 295 многоквартирных домов. Строительные работы полностью закончили в 293 домах, еще в двух - подходят к концу. В планах на 2020-й – привести в порядок 239 многоэтажек.

А по программе переселения из аварийного жилья в этом году в новые квартиры переехали 142 человека (из 63 квартир).

В программу включены все многоквартирные дома, которые признаны аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Программа действует до 1 сентября 2025 года.

- Эти вопросы находятся в повестке областного правительства, ответственных служб, - отметил на пресс-конференции заместитель губернатора Александр Жигунов. - Мы ежегодно подводим итоги этой работы, делаем выводы. К исполнению данной программы всегда повышенный интерес, потому что это касается жителей нашей области, условий их комфортного проживания. И это очень важно, что благодаря реализации региональной программы приобретаются новые квартиры.

На конференции также отметили, что в следующем году размер минимального взноса на капремонт не изменится: 6,05 рублей за 1 квадратный метр для домов без лифтов, 6,50 рублей - с лифтами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Жуковском районе двое полицейских «повесили» статью на невиновного
С 10 декабря автобусы Брянска подорожают на два рубля
В Брянске возле БУМа появились «Часы желаний»
Жуковским районом будет руководить Николай Лучкин
В Брянске довели до суда дело о ДТП с тремя погибшими в Унечском районе
Брянскому комбайнеру подарили машину за рекорд на поле
В Брянском районе в страшном ДТП погибли мужчина и женщина
Брянский телеканал начал эфирное цифровое вещание в сетке федерального телеканала
В Брянске прошел форум «Активная молодежь Брянщины»
В Брянске ищут пропавшего 27-летнего Игоря Карпова
Жительница Новозыбкова поцарапала четыре чужих авто из-за плохого настроения
Александр Богомаз провел заседание антитеррористической комиссии Брянской области
В Брянске приведут в порядок общежитие на проспекте Московском
Двух брянских лесничих будут судить за 20 незаконно срубленных сосен
Правоохранители потребовали навести порядок на кладбище в Клинцах
Житель Новозыбковского района в суде ответит за разбой и убийство
В Овстуге отметят день рождения Федора Тютчева
Александр Богомаз рассказал, благодаря чему увеличились доходы региональной казны
Дом в микрорайоне «Речной» в Брянске дал трещину
В Клинцовском районе вор вынес из дома селянки продукты и плед
Около брянской "Партизанской поляны" нашли военную минометную мину
Поворот на переулок Пилотов в Брянске запретили временно
В Брянске задержали магазинного вора
Заместитель губернатора Владимир Оборотов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
В Брянске детский сад «Ромашка» станет муниципальным