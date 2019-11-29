Жуковским районом будет руководить Николай Лучкин

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-29T14:41:35+03:00

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Новым главой администрации Жуковского района стал Николай Лучкин. Его избрали на сессии райсовета в пятницу, 29 ноября.

За кандидатуру Николая Лучкина проголосовали все депутаты. Николай Сергеевич уже возглавлял администрацию Жуковского района с 2000 по 2006 годы.

СПРАВКА "КП"

Николай Лучкин родился в Жуковском районе. Окончил Ленинградский сельхозинститут и Брянский филиал Орловской академии госслужбы. Работать начинал в колхозе «Коммунар». Был главой администрации Жуковского и Карачевского районов.

Занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи, председателя комитета Брянской облдумы и заместителя мэра Брянска. Возглавлял Карачевский и Новозыбковский районы, а также Володарский район Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU